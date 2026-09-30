LPKF senkt Prognose für 2026: Was steckt dahinter?
LPKF schockiert den Markt: Wegen verzögerter Großaufträge stutzt der Spezialmaschinenbauer seine Jahresziele deutlich zusammen – trotz erfolgreicher Kostensenkungsprogramme.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- LPKF senkt am 30. September 2026 die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.
- Der Konzernumsatz wird nun auf 93 bis 100 Mio. Euro geschätzt, nach zuvor 105 bis 120 Mio. Euro.
- Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen -7,0 % und -2,5 % liegen; bisher waren -3,0 % bis 4,5 % erwartet worden.
- Ein wichtiger Solarauftrag verzögert sich voraussichtlich bis nach dem Geschäftsjahr 2026 und wird daher nicht rechtzeitig umsatzwirksam.
- Auch Bestellungen aus dem Advanced-Packaging-Geschäft kommen später als erwartet; die Verschiebungen lassen sich nicht durch andere Geschäftsbereiche ausgleichen.
- Das Effizienzprogramm übertrifft bei den Kostensenkungen die Zielwerte, kann die schwache Geschäftsentwicklung aber nicht vollständig auffangen. Advanced Packaging bleibt der zentrale strategische Wachstumsschwerpunkt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei LPKF Laser & Electronics ist am 29.10.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.442,99PKT (+0,37 %).
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