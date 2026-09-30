Gestern hat Trump unter großem Brimborium KI in Super Intelligenz umbenannt. Seltsam, oder? Aber dafür gibt es zwei schmutzige Gründe! Erstens ist der Begriff "AI" in den USA inzwischen häufig negativ besetzt (Widerstand gegen Datencenter, KI gefährlich etc.) - daher dieser neue Begriff. Aber noch wichtiger dürfte ein zweiter Grund sein! Die Domain für Super Intelligenz lautet: .SI - das steht auch für Slowenien (deren Staatsbürgerschaft Melania und Barron Trump besitzen). Aber auffallend war in den letzten Wochen vor allem, dass massiv Domains mit dieser Endung gekauft wurden - es ist also vor allem ein Geschäftsmodell zur Bereicherung des Trump-Clans! Diese Domains sind nämlich nun massiv im Wert gestiegen - da nun staatlich verordnet alle US-Behörden den Begriff Super Intelligenz verwenden müssen und viele Firmen ein solche -SI-Endung kaufen werden. Gestern hat Fed-Mitglied Williams versucht, die steigenden Kapitalmarkt-Zinsen zu drücken mit der Aussage, man habe keine Eile, die Zinsen anzuheben..

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Das Video "Trump: Warum plötzlich "Super Intelligenz" statt KI? Schmutzige Gründe!" sehen Sie hier..