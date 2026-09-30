🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF Cuts 2026 Forecast: What Investors Need to Know

    LPKF faces a tougher 2026 outlook as delayed solar and packaging projects weigh on revenue and margins, despite stronger-than-planned cost savings.

    LPKF Cuts 2026 Forecast: What Investors Need to Know
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • LPKF lowered its 2026 financial-year forecast on 30 September 2026.
    • Revenue is now expected to reach EUR 93–100 million, down from the previous forecast of EUR 105–120 million.
    • The adjusted EBIT margin is now forecast at -7.0% to -2.5%, compared with the previous range of -3.0% to 4.5%.
    • A major solar contract has been delayed and is no longer expected to generate revenue in 2026.
    • Orders from LPKF’s entry into the advanced packaging market are also expected later than planned, with revenue contribution deferred to the next financial year.
    • Cost-cutting and efficiency measures are exceeding targets but cannot fully offset weaker business performance; advanced packaging remains LPKF’s strategic growth focus.

    The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at LPKF Laser & Electronics is on 29.10.2026.

    At this time, the index SDAX was at 18.442,95PKT (+0,37 %).


    LPKF Laser & Electronics

    -11,39 %
    -5,90 %
    +22,31 %
    -26,05 %
    +124,89 %
    +123,79 %
    -16,27 %
    +59,57 %
    +21,73 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LPKF Cuts 2026 Forecast: What Investors Need to Know LPKF faces a tougher 2026 outlook as delayed solar and packaging projects weigh on revenue and margins, despite stronger-than-planned cost savings.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     