LPKF Cuts 2026 Forecast: What Investors Need to Know
LPKF faces a tougher 2026 outlook as delayed solar and packaging projects weigh on revenue and margins, despite stronger-than-planned cost savings.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- LPKF lowered its 2026 financial-year forecast on 30 September 2026.
- Revenue is now expected to reach EUR 93–100 million, down from the previous forecast of EUR 105–120 million.
- The adjusted EBIT margin is now forecast at -7.0% to -2.5%, compared with the previous range of -3.0% to 4.5%.
- A major solar contract has been delayed and is no longer expected to generate revenue in 2026.
- Orders from LPKF’s entry into the advanced packaging market are also expected later than planned, with revenue contribution deferred to the next financial year.
- Cost-cutting and efficiency measures are exceeding targets but cannot fully offset weaker business performance; advanced packaging remains LPKF’s strategic growth focus.
The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at LPKF Laser & Electronics is on 29.10.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.442,95PKT (+0,37 %).
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