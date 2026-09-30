Koalition bringt Pflegereform ins Kabinett
Für Sie zusammengefasst
- Kabinett berät heute zur geplanten Pflegereform
- Union und SPD rangen lange um die Pflegereform
- Gesetzentwurf soll Pflegeversicherung neu ordnen
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die geplante Pflegereform nach langem Ringen von Union und SPD heute im Bundeskabinett beraten. Das Kabinett befasse sich unter anderem mit dem Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums zur Neuordnung der Pflegeversicherung, teilte das Bundespresseamt in Berlin mit./bw/DP/mis
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