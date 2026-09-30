BHP-Group: Vom Absturz zur Trendwende – Aktie konsolidiert auf Hochniveau

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 37,40 Euro (Stand 29. September 2026). Damit notiert BHP klar oberhalb der Niveaus, die noch 2024 und weite Teile des Jahres 2025 das Bild prägten. Im Verhältnis zum 3-Jahres-Hoch bei 42,055 Euro ergibt sich ein Rücksetzer von rund 11 Prozent – eine typische Konsolidation nach einem starken Anstieg. Vom 3-Jahres-Tief bei 18,35 Euro aus gesehen hat sich der Kurs hingegen mehr als verdoppelt und liegt über 100 Prozent höher. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im oberen Drittel der 3-Jahres-Spanne und bestätigt den seit Mitte 2025 etablierten Aufwärtstrend.

Auf Sicht der letzten drei Jahre zeigt die BHP-Group-Aktie eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt. Nach einer Phase seitwärts bis leicht abwärts tendierender Kurse um 26 bis 30 Euro rutschte der Wert im Frühjahr 2025 deutlich ab und markierte am 8. April 2025 mit 18,35 Euro das 3-Jahres-Tief. Von dort startete jedoch eine robuste Bodenbildung, die in eine dynamische Aufwärtsbewegung überging. In mehreren Wellen arbeiteten sich die Notierungen nach oben und erreichten am 25. August 2026 mit 42,055 Euro ein neues 3-Jahres-Hoch. Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu negieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie signalisiert intakten Aufwärtstrend

Die längerfristige Trendindikatorin, die 200-Tage-Linie, verläuft nach der ausgeprägten Rally von Mitte 2025 bis in den Sommer 2026 deutlich unter dem aktuellen Kurs. Aus den Notierungen der vergangenen Monate, die überwiegend zwischen 30 und 40 Euro lagen, lässt sich eine 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 35 Euro ableiten. Damit handelt die Aktie derzeit um rund 6 bis 8 Prozent oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts. Dieser positive Abstand unterstreicht den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend: Rückschläge sind bislang nicht stark genug, um den Kurs nachhaltig unter die langfristige Durchschnittslinie zu drücken. Solange die Notierung oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario.

Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 35,00 bis 35,50 Euro eine solide Unterstützungszone herausgebildet, die im Juni und Juli 2026 mehrfach erfolgreich verteidigt wurde. Fällt diese Zone, rücken die nächsten Haltemarken im Bereich um 32,00 bis 33,00 Euro in den Fokus, gefolgt von einer breiten Unterstützungszone um 30,00 bis 31,00 Euro, die zuvor als Sprungbrett für die Rally diente. Auf der Oberseite trifft die Aktie kurzfristig im Band zwischen 39,00 und 40,00 Euro auf spürbaren Widerstand, wo in den vergangenen Monaten wiederholt Hochpunkte ausgebildet wurden. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg zurück zum Jahres- und 3-Jahres-Hoch bei 42,055 Euro ebnen. Erst oberhalb dieser Marke würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal mit weiterem Aufwärtspotenzial im langfristigen Chart generiert.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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