🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group

    Chartanalyse

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    BHP-Group: Vom Absturz zur Trendwende – Aktie konsolidiert auf Hochniveau

    Nach heftigem Absturz und anschließender Kursverdopplung steht die BHP-Group-Aktie heute im oberen Drittel ihrer Dreijahres-Spanne. Der Markt ringt nun darum, ob die laufende Konsolidierung nur Verschnaufpause – oder Vorbote einer Trendwende ist.

    Chartanalyse - BHP-Group: Vom Absturz zur Trendwende – Aktie konsolidiert auf Hochniveau
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Vom Abverkauf zur dynamischen Erholung

    Auf Sicht der letzten drei Jahre zeigt die BHP-Group-Aktie eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt. Nach einer Phase seitwärts bis leicht abwärts tendierender Kurse um 26 bis 30 Euro rutschte der Wert im Frühjahr 2025 deutlich ab und markierte am 8. April 2025 mit 18,35 Euro das 3-Jahres-Tief. Von dort startete jedoch eine robuste Bodenbildung, die in eine dynamische Aufwärtsbewegung überging. In mehreren Wellen arbeiteten sich die Notierungen nach oben und erreichten am 25. August 2026 mit 42,055 Euro ein neues 3-Jahres-Hoch. Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu negieren.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld von Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 37,40 Euro (Stand 29. September 2026). Damit notiert BHP klar oberhalb der Niveaus, die noch 2024 und weite Teile des Jahres 2025 das Bild prägten. Im Verhältnis zum 3-Jahres-Hoch bei 42,055 Euro ergibt sich ein Rücksetzer von rund 11 Prozent – eine typische Konsolidation nach einem starken Anstieg. Vom 3-Jahres-Tief bei 18,35 Euro aus gesehen hat sich der Kurs hingegen mehr als verdoppelt und liegt über 100 Prozent höher. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im oberen Drittel der 3-Jahres-Spanne und bestätigt den seit Mitte 2025 etablierten Aufwärtstrend.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BHP Billition Ltd!
    Long
    28,50€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    35,23€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie signalisiert intakten Aufwärtstrend

    Die längerfristige Trendindikatorin, die 200-Tage-Linie, verläuft nach der ausgeprägten Rally von Mitte 2025 bis in den Sommer 2026 deutlich unter dem aktuellen Kurs. Aus den Notierungen der vergangenen Monate, die überwiegend zwischen 30 und 40 Euro lagen, lässt sich eine 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 35 Euro ableiten. Damit handelt die Aktie derzeit um rund 6 bis 8 Prozent oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts. Dieser positive Abstand unterstreicht den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend: Rückschläge sind bislang nicht stark genug, um den Kurs nachhaltig unter die langfristige Durchschnittslinie zu drücken. Solange die Notierung oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 35,00 bis 35,50 Euro eine solide Unterstützungszone herausgebildet, die im Juni und Juli 2026 mehrfach erfolgreich verteidigt wurde. Fällt diese Zone, rücken die nächsten Haltemarken im Bereich um 32,00 bis 33,00 Euro in den Fokus, gefolgt von einer breiten Unterstützungszone um 30,00 bis 31,00 Euro, die zuvor als Sprungbrett für die Rally diente. Auf der Oberseite trifft die Aktie kurzfristig im Band zwischen 39,00 und 40,00 Euro auf spürbaren Widerstand, wo in den vergangenen Monaten wiederholt Hochpunkte ausgebildet wurden. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg zurück zum Jahres- und 3-Jahres-Hoch bei 42,055 Euro ebnen. Erst oberhalb dieser Marke würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal mit weiterem Aufwärtspotenzial im langfristigen Chart generiert.

    BHP Group

    +0,80 %
    -2,47 %
    -7,86 %
    +4,59 %
    +56,90 %
    +39,41 %
    +90,52 %
    +189,98 %
    +866,91 %
    ISIN:AU000000BHP4WKN:850524Indikator:SMA 200 Tage
    BHP Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,66$, was eine Steigerung von +99,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse BHP-Group: Vom Absturz zur Trendwende – Aktie konsolidiert auf Hochniveau Nach heftigem Absturz und anschließender Kursverdopplung steht die BHP-Group-Aktie heute im oberen Drittel ihrer Dreijahres-Spanne. Der Markt ringt nun darum, ob die laufende Konsolidierung nur Verschnaufpause – oder Vorbote einer Trendwende ist.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     