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    Boeing sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing erhält Auftrag für neuen Marine-Kampfjet
    • F/A-XX soll ab den 2030ern die Super Hornet ablösen
    • Milliardenauftrag hilft Boeing aus schwerer Krise
    Boeing sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON/ST. LOUIS (dpa-AFX) - Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing hat den Zuschlag für den Bau des nächsten Kampfjet-Modells für die US-Marine bekommen. Der US-Konzern stach damit seinen Konkurrenten Northrop Grumman aus, wie das US-Verteidigungsministerium am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte. Der geplante Tarnkappenflieger trägt immer noch den Namen "F/A-XX" - wobei "XX" ein Platzhalter für die übliche Nummernbezeichnung ist. Im vergangenen Jahr hatte Boeing bereits den Hersteller Lockheed Martin bei dem neuen F-47 für die US-Luftwaffe übertrumpft.

    Für die Boeing-Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch um gut drei Prozent aufwärts. Die Aktie von Northrop Grumman büßte hingegen ein.

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    Die US-Marine nannte nur wenige Details zu dem Flugzeugtyp, der die bisherige F/A-18 Super Hornet schrittweise ab den 2030er Jahren ablösen soll. Die Kosten für Entwicklung und Bau blieben ebenso offen wie die Zahl der bestellten Maschinen und der genaue Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme. Boeing sprach lediglich von einem Multi-Milliarden-Dollar-Vertrag.

    Für Boeing ist der Auftrag von großer Bedeutung. Der Hersteller arbeitet sich derzeit aus einer schweren Krise mit jahrelangen Verlusten heraus, die mit den Abstürzen zweier Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 begonnen hatte. Seither zogen sich die technischen und finanziellen Probleme von der Verkehrsflugzeugsparte über Rüstungsprojekte und die neue Air Force One für den US-Präsidenten bis zum neuen Starliner-Raumschiff.

    US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Stellvertreter Steve Feinberg hatten sich Anfang 2025 gegen das F/A-XX-Projekt ausgesprochen. Sie befürchteten, dass die US-Rüstungsindustrie nicht in der Lage sei, zwei große neue Kampfjet-Typen zu entwickeln und zu bauen. Doch der Kongress stellte hunderte Millionen Dollar zur Verfügung, um das Programm voranzutreiben./stw/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 170,5 auf Tradegate (30. September 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +55,26 %/+72,84 % bedeutet.





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