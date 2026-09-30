Mehr als 6x Börsenwert: SpaceX könnte auf 12,2 Billionen US-Dollar explodieren

Der Auslöser für die neue Zuversicht: Starship erreichte erstmals den Orbit und setzte 26 Starlink-V3-Satelliten aus. Damit absolvierte die Rakete zugleich ihre erste Mission, die direkt zum Umsatz von SpaceX beiträgt. "Wir glauben, dass die unübertroffenen Startkapazitäten von SpaceX den grundlegenden Wettbewerbsvorteil darstellen, der alle anderen Bereiche des Unternehmens ermöglicht", so Godyn. Die Aktie legte am Dienstag um 2,6 Prozent zu.

SpaceX könnte langfristig auf eine Bewertung von 12,2 Billionen US-Dollar (rund 10,7 Billionen Euro) steigen – zumindest wenn Citi mit seiner extrem bullishen Rechnung recht behält. Analyst John Godyn sieht nach dem erfolgreichen 14. Starship-Flug einen weiteren Schritt in Richtung seines langfristigen Kursziels von 900 US-Dollar. Das wäre mehr als das Sechsfache des aktuellen Börsenwerts von rund 2 Billionen US-Dollar.

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Hinter dem 12-Billionen-Szenario stehen allerdings enorme Wachstumserwartungen. Für 2026 rechnet die Wall Street laut FactSet mit 44 Milliarden US-Dollar Umsatz und 21 Milliarden US-Dollar EBITDA. Citi erwartet für 2030 bereits 484 Milliarden US-Dollar Umsatz und 360 Milliarden US-Dollar EBITDA. Ein Jahr später sollen die Erlöse sogar rund eine Billion US-Dollar erreichen.

Starship ist dabei weniger als einzelnes Umsatzprodukt entscheidend, sondern als Basis für das gesamte Geschäftsmodell. Die Rakete kann deutlich mehr und leistungsfähigere Starlink- und KI-Satelliten auf einmal ins All bringen. Beim jüngsten Flug setzte sie 26 neue Starlink-Satelliten aus. Laut SpaceX erhöhen diese die Netzkapazität ungefähr zehnmal so stark wie die Satellitenladung einer bisherigen Falcon-9-Mission.

Noch ist die Technik allerdings nicht ausgereift. Beim 14. Flug fiel ein Triebwerk aus, zudem gab es Probleme am Booster. Deutsche-Bank-Analyst Edison Yu verwies darauf, dass SpaceX die Ursachen untersuchen müsse. Entscheidend wird auch der nächste Schritt: Starship soll künftig vom Startturm aufgefangen und schnell wiederverwendet werden. Gelingt das, könnte SpaceX laut UBS ab 2027 einen regelmäßigen Startrhythmus etablieren.



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Auch andere Analysten bleiben aggressiv: UBS nennt 210 US-Dollar als Kursziel, CLSA 250 US-Dollar und Morgan Stanley 300 US-Dollar. Citi geht mit seinen langfristig 900 US-Dollar jedoch weit darüber hinaus – und macht Starship damit zur entscheidenden Wette darauf, ob aus SpaceX tatsächlich eines der wertvollsten Unternehmen der Welt werden kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 131,6EUR auf Tradegate (30. September 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.





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