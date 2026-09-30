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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrolle

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Chipaktien erholen sich uneinheitlich weiter
    • Trumps KI-Spielraum bei Regeln stützt die Stimmung
    • Inflation, Ölpreise und Konflikte bremsen die Märkte
    AKTIEN IM FOKUS - Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrolle
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben ihre Erholung am Mittwoch unterschiedlich stark fortgesetzt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der den Unternehmen aus der KI-Branche in Regulierungsfragen Spielraum lässt, galten als Stimmungstreiber. Der Kurs von Infineon stieg am Vormittag um 1,1 Prozent und näherte sich so dem Widerstand des September-Hochs, das bei 60,79 Euro liegt.

    Die Anteile von STMicroelectronics rutschten hingegen moderat ins Minus. Im Ausrüster- und Zulieferbereich reichten die Anstiege bei Siltronic , Aixtron und Suss Microtec von 1,5 bis 3,4 Prozent. LPKF sackten wegen einer Prognosesenkung deutlich in die Verlustzone.

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    US-Präsident Donald Trump machte am Vortag im Rahmen eines Gipfeltreffens mit Vertretern der großen amerikanischen KI-Konzerne klar, dass er bei dem Megatrend auf die weitgehende Selbstkontrolle der Unternehmen setzt. "Trump hat ein unmittelbares Risiko für KI-Investments entschärft", schrieb Marktexperte Stephen Innes und verwies auf den verbleibenden Spielraum.

    Generell bleiben die ungelösten Konflikte in Fernost, hohe Ölpreise und die zinsbedingten Verwerfungen an den Anleihemärkten jedoch ein Bremsklotz für die Aktienmärkte. Anleger richten ihre Augen deshalb am Mittwoch verstärkt auf neue Erkenntnisse zur US-Inflation, die am Nachmittag mit dem PCE-Preisindex erwartet werden. Laut Kyle Rodda von Capital.com dürfte dieser "erneut deutlich über dem Zielwert liegende und hartnäckige Preissteigerungen in der US-Wirtschaft zeigen".

    Große Euphorie wollte daher auch im Tech-Sektor nicht aufkommen. Auch die Aktien von US-Branchengrößen wie Nvidia , Micron , AMD oder Intel reagierten vorbörslich mit Kursgewinnen von weniger als einem Prozent nur mäßig auf die Neuigkeiten. Micron legt an diesem Mittwoch nach dem US-Börsenschluss noch seine Geschäftszahlen vor - die Erwartungen sind hoch.

    In Asien war die Entwicklung an den technologiegeprägten Börsen durchwachsen. In Japan gab es klare Gewinne, doch der südkoreanische Kospi schloss mit einem halben Prozent im Minus./tih/gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 536,2 auf Tradegate (30. September 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +49,03 %/+98,71 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche Wachstumsimpulse für Aixtron durch Photonik, MicroLEDs, VCSELs und optische Rechenzentrumsverbindungen. Investitionen und Kapazitätsausbauten bei Nokia, Coherent, ams OSRAM und AUO werden als potenzielle Quelle zusätzlicher Nachfrage nach Aixtron-Anlagen gesehen. Konkrete Kursziele, Bewertung oder belastbare Auftragsdaten werden nicht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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