Aufträge verzögern sich
Laserspezialist LPKF senkt Prognose
- LPKF senkt Prognose wegen verzögertem Solarauftrag
- Umsatzprognose sinkt auf 93 bis 100 Millionen Euro
- Schwache Marge: Aktie verliert fast 13 Prozent
GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So verzögere sich ein größerer Solar-Auftrag, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Garbsen mit. Zudem würden sich Bestellungen im Advanced-Packiging-Markt für Halbleiter nach hinten schieben. Aus diesem Grund erwartet LPKF für 2026 nun einen Umsatz von 93 bis 100 Millionen Euro, nach zuvor in Aussicht gestellten 105 bis 120 Millionen Euro. Auch die Rendite dürfte erheblich schwächer ausfallen: So geht LPKF nun von einer negativen Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 7,0 bis 2,5 Prozent aus. Bislang wurden minus 3,0 bis plus 4,5 Prozent avisiert. Die Aktie des im SDax notierten Unternehmens fiel daraufhin um fast 13 Prozent.
Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liege zufolge im Bereich der Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, könne aber die schwache Geschäftsentwicklung nicht vollumfänglich kompensieren, hieß es./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,29 % und einem Kurs von 13,70 auf Tradegate (30. September 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 3 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +58,27 %/-35,25 % bedeutet.
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Sooo. Seit gerade ein Leidenspartner. Bin jetzt mal eingestiegen, nachdem der gestrige Sprung quasi komplett verkauft wurde. Viel Erfolg allen.
https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=14081