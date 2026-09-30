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    LionVolt gewährt UAV OEMs vorzeitigen Zugang zu „Flight One"

    LONDON und EINDHOVEN, Niederlande, Sept. 30, 2026 /PRNewswire/ -- Heute kündigt LionVolt „Flight One" an, ein Early-Access-Programm für seine Hochenergie-Zelltechnologie, das sich an Drohnen- und UAV-Unternehmen richtet. Die Teilnehmer erhalten die neuesten kommerziellen Zellen von LionVolt, die sie in den Monaten vor der allgemeinen Markteinführung in ihre Plattformen integrieren können.

    Flight One early access

    Das Programm startet nach monatelanger Entwicklungsarbeit, in deren Verlauf LionVolt mit einer kleinen Gruppe von Kunden aus der ersten Kohorte zusammengearbeitet hat, um die Leistungsmerkmale vor der Markteinführung seines ersten kommerziellen Produkts zu optimieren. Die Zellen erweitern die Einsatzmöglichkeiten einer Drohne mit einer einzigen Ladung: längere Flugdauer, größere Reichweite, höhere Nutzlast. Integriert. Die ersten kommerziell erhältlichen Zellen sind Lithium-Metall-Zellen, die für Drohnen- und UAV-Anwendungen optimiert sind: 400 Wh/kg auf Zellenebene, 50 bis 100 % mehr Energie als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien und Entladeraten, die bis 5C getestet wurden. All dies basiert auf einer Lieferkette, die vollständig innerhalb Europas gesteuert wird. Für Drohnen- und UAV-Hersteller ist dies eine Zelle der nächsten Generation, die sie bereits heute entwickeln können.

    LionVolt hat zudem seine Produktionsanlagen für Batteriezellen modernisiert und eine sichere Lieferkette aufgebaut, um die Nachfrage seiner ersten gewerblichen Kunden zu decken.

    Kevin Brundish, CEO von LionVolt:

    „Mit „Flight One" bringen wir unsere ersten kommerziellen Flugzellen auf den Markt: auf Kundenplattformen, begleitet von unseren Ingenieuren, Monate bevor sie für die breite Öffentlichkeit erhältlich sind. Die frühe Produktionsmenge ist bewusst begrenzt, um sicherzustellen, dass wir einer ausgewählten Gruppe von Kunden einen Mehrwert bieten, anstatt lediglich eine Warteliste zu bedienen. Letztendlich werden die Unternehmen, die bereits jetzt mit uns fliegen, die Flugzelle mitgestalten, die alle anderen später erhalten werden."

    Fliegen Sie damit, bevor der Markt es kaufen kann

    Mit „Flight One" eröffnet LionVolt eine einzigartige Möglichkeit, frühzeitig Zugang zu seinen Zellen der nächsten Generation zu erhalten. Ausgewählte Teilnehmer erhalten bereits vor der allgemeinen Veröffentlichung Zugang zu den Zellen; während der Integration steht ihnen direkte technische Unterstützung durch das Team zur Verfügung, das diese entwickelt hat.

    LionVolt eröffnet das Programm auf der DroneX-Messe in London am 29. und 30. September. Unternehmen, die sich an diesen beiden Tagen für das Programm bewerben, werden vorrangig behandelt.

    Weitere Informationen finden Sie unter lionvolt.com/FlightOne 

    Informationen zu LionVolt

    LionVolt treibt die Elektrifizierung voran, indem es Batteriezellen der nächsten Generation in Europa entwickelt und herstellt. Die firmeneigene 3D-Anodenarchitektur bietet eine um 50 bis 100 % höhere Energiedichte als herkömmliche Lithium-Metall-Batterien und ermöglicht zudem Schnellladen sowie eine hohe Leistungsabgabe. Die Architektur, die derzeit in Lithium-Metall-Zellen zum Einsatz kommt, ist so konzipiert, dass sie auf Natrium- und Festkörperchemien übertragen werden kann. LionVolt richtet sich zunächst an den Drohnen- und UAV-Markt, wo Energiedichte und Unabhängigkeit von der Lieferkette von entscheidender Bedeutung sind. Mit über 50 Mitarbeitern, Hauptsitz und Forschungs- und Entwicklungsabteilung in den Niederlanden sowie einer Produktionsstätte im Vereinigten Königreich expandiert LionVolt von der Pilotproduktion hin zur kommerziellen Lieferung. Weitere Informationen unter www.lionvolt.com

     

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