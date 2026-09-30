RBC Capital Markets erhielt von European Commodity Clearing den Status eines „General Clearing Member"

LONDON, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- RBC Capital Markets wurde von der European Commodity Clearing AG (ECC), der führenden Clearingstelle für Energie- und Rohstoffmärkte in Europa, der Status eines „General Clearing Member" (GCM) verliehen. Dieser Meilenstein ermöglicht es der Bank, Transaktionen im Auftrag von „Non-Clearing Members" (NCMs) zu clearen und abzuwickeln.

RBC Capital Markets engagiert sich seit langem für den Ausbau seines Geschäftsbereichs im Bereich Energie und Rohstoffe in Europa, und der GCM-Status bei der ECC stellt einen bedeutenden Schritt auf diesem Weg dar. Kunden, zu denen einige der größten Energieerzeuger, Energieversorger und Finanzinstitute Europas zählen, werden von einem verbesserten Marktzugang, robusteren Clearing-Lösungen und einer umfassenderen Unterstützung bei der Energiewende profitieren.

Als General Clearing Member ist RBC Capital Markets nun berechtigt, eine vollständige Palette von Clearing-Dienstleistungen für Strom- und Gas-Futures sowie Spot-Kontrakte, CO₂-Auktionen der European Energy Exchange (EEX) und ein breiteres Spektrum an Produkten auf der gesamten EEX-Plattform anzubieten. Das erweiterte Angebot stärkt die Fähigkeit der Bank, Kunden bei der Orientierung auf den sich wandelnden Energie- und CO₂-Märkten Europas zu unterstützen.

Was bedeutet das für die Clearing- und Rohstoffstrategie der RBC?

„Die Ernennung zum General Clearing Member bei ECC ist ein bedeutender Schritt für unser Clearing- und Terminhandelsgeschäft. Sie ermöglicht es uns, unsere Reichweite zu vergrößern, unseren Kunden mehr Dienstleistungen anzubieten und den Marktteilnehmern einen tieferen und stabileren Zugang zu den europäischen Energie- und Rohstoffmärkten zu verschaffen. Dies spiegelt unser Engagement wider, Clearing-Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung gerecht werden", sagte Eric Aldous, Global Head of Clearing Services and Futures bei RBC Capital Markets.

„Der GCM-Status ermöglicht es uns, unseren Kunden die gesamte Bandbreite der Rohstoffmärkte anzubieten – von Strom und Erdgas bis hin zu Umweltprodukten und darüber hinaus. Angesichts der sich wandelnden Energielandschaft in Europa benötigen Marktteilnehmer einen Partner, der ihnen dabei hilft, Risiken zu steuern und Chancen während der gesamten Energiewende zu nutzen. Dies vertieft diese Unterstützung und erweitert das Spektrum der Produkte, die wir in ihrem Auftrag abrechnen können", sagte Brandon Everhardt, Global Head of Commodities bei RBC Capital Markets.