STICHWORT
Rhein ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt
- Extremes Niedrigwasser beeinträchtigt die Schifffahrt
- Der Rhein ist zentrale Route für Handel und Industrie
- Mittelrheintal lockt mit Burgen, Weinbergen und Orten
BINGEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Der Rhein ist laut der zuständigen Bundesbehörde eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Gewöhnlich passieren täglich Hunderte Schiffe etwa Mainz, Düsseldorf und Köln. Derzeit prägt jedoch extremes Niedrigwasser den Fluss und beeinträchtigt die Schifffahrt schwer.
Der mehr als 1.200 Kilometer lange Rhein durchquert oder berührt von der Schweiz bis in die Niederlande mehrere Staaten. Zahlreiche Unternehmen säumen seine Ufer. Ein großer Teil von ihnen nutzt den Strom als Transportweg und Kühlwasserreservoir, etwa der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen.
Tourismus prägt beispielsweise das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal zwischen Koblenz sowie stromaufwärts Rüdesheim und Bingen - mit der höchsten Burgendichte der Welt, vielen Weinbergen und malerischen Ortschaften.
Schon vor zwei Jahrtausenden bildete der Rhein einen Teil der Grenze des Römischen Reiches und war Lebensader für Handel und Versorgung. Die Dampfschifffahrt vom frühen 19. Jahrhundert an revolutionierte den Güter- und Personentransport./jaa/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 50,36 auf Tradegate (30. September 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 61,00Euro was eine Bandbreite von -20,78 %/+20,82 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
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Anscheinend schichten große Geldhäuser ihr Portfolio um....
Der heutige Tagesverlust mit über 5% Minus lässt sich sonst nicht mit normalen Verstand erklären..
Man braucht halt mal wieder Nerven aus Stahl..
Das wird schon wieder.
Keine Sorge, der Kurs kommt schon wieder.
Die nächste Abspaltung ist in Vorbereitung und ich denke das gleicht diesen kleinen Verlust aus.
Andererseits versuchen die großen Geldhäuser vielleicht mit allen Mitteln günstiger an die Preiswerten Anteile zu kommen. Sind ja nicht blöd..
Die Gelddruckmaschine anzuwerfen kostet halt viele Nerven.
Ich bleibe weiterhin investiert.
Für mich ist das hier weiterhin ein spannendes Katz und Maus Spiel..da muss man einfach mitmachen...🙃
https://www.ntg24.de/Thyssenkrupp-vor-dem-naechsten-Umbau-24092026-CT-Aktien
Thyssenkrupp lasse sich immer weniger wie ein klassischer Industriekonzern analysieren. Entscheidend ist inzwischen nicht allein, wie viel Stahl, Komponenten oder Anlagen verkauft werden. Der Kapitalmarkt versucht vielmehr zu bewerten, was die einzelnen Geschäfte nach ihrer Verselbstständigung wert sein könnten. Genau diese Verschiebung erklärt einen erheblichen Teil der neuen Aufmerksamkeit für die Aktie – und macht die Analyse gleichzeitig komplizierter.