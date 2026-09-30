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    Pyramid: Setzt sich der operative Aufwärtstrend fort?

    Die Geschäfte von Pyramid haben sich im zweiten Quartal stark belebt. Die Tochter Pyramid Computer GmbH, die das operative Geschäft verantwortet, konnte den Umsatz gegenüber den ersten drei Monaten um 27 Prozent auf 22,5 Mio. Euro steigern und damit auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 0,2 Mio. Euro in Q1 auf 1,7 Mio. Euro in Q2 ausweiten.

    Diese Trendwende könnte durchaus nachhaltig ausfallen, denn der Auftragseingang hat bei Pyramid in den ersten sechs Monaten stark angezogen, von 32,2 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf 52,0 Mio. Euro. Damit bestand eine solide Grundlage für das dritte Quartal, mit dem dann auch weitere substanzielle Fortschritte in Richtung der Jahresprognose (Umsatz +17 bis +25 Prozent, EBITDA +110 bis +135 Prozent ggü. bereinigtem Wert aus 2025) erzielt werden könnten. Daher sind die anstehenden Q3-Zahlen von hoher Bedeutung.

    Hier sehen wir auch den Schlüssel für eine Belebung des Aktienkurses, der weiter auf niedrigem Niveau pendelt. Sollte das Unternehmen die anvisierten Fortschritte im laufenden Jahr erreichen, sollten höhere Kurse eine fast zwangsläufige Folge sein.

    (aktien-global.de, erstellt 30.09.26, 10:40 Uhr, veröffentlicht 30.09.26, 11:08 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 1,400EUR auf Tradegate (30. September 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.





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