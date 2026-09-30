ROUNDUP
Reiche sichert Gasversorgung stärker ab
- Sefe soll bis 15. Dezember acht TWh einspeichern
- Gasspeicher sind aktuell nur zu knapp 58 Prozent gefüllt
- Strategische Gasreserve soll ab 2027 aufgebaut werden
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reagiert auf die niedrigen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland und sichert die Gasversorgung stärker ab. Reiche habe in Absprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) entschieden, dass das bundeseigene Energieunternehmen Sefe angewiesen werde, vermehrt Erdgas einzuspeichern, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.
Der zentrale Grund für diesen Schritt liege in den weiter andauernden geopolitischen Risiken. "Aus der Perspektive der Krisenvorsorge ist dieser Schritt ein wichtiger zusätzlicher Beitrag, um die Resilienz der deutschen Gasversorgung zu erhöhen." Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.
Sefe: Anweisung erhalten
Ein Sprecher von Sefe bestätigte, dass das Unternehmen vom Wirtschaftsministerium die Anweisung erhalten habe, bis zum 15. Dezember 8 Terawattstunden Gas zu beschaffen und einzuspeichern.
Zum Vergleich: Nach Angaben des Branchenverbands Initiative Energien Speichern haben die Speicher in Deutschland insgesamt ein Volumen von rund 247 Terawattstunden.
Niedrige Füllstände
Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von knapp 58 Prozent. Das hat Sorgen über die Gasversorgung im Winter ausgelöst.
Normalerweise kaufen Großhändler im Sommer Erdgas günstig ein. Sie speichern es und verkaufen es im Winter mit Gewinn weiter, um auch die Kosten der Speicherung zu decken. Dieser sogenannte Sommer-Winter-Spread ist ein wichtiger wirtschaftlicher Anreiz für die Befüllung der Gasspeicher. Wegen des Iran-Kriegs aber ist die für die Versorgung wichtige Straße von Hormus weiterhin blockiert. Das sorgt für hohe Großhandelspreise.
Dadurch ist nach früheren Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft die Einspeicherung wirtschaftlich nur begrenzt attraktiv, da Gas im Sommer teurer eingekauft werden muss, als es nach derzeitigen Erwartungen für den Winter verkauft werden kann. Der Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner hatte Reiche mangelnde Vorsorge vorgeworfen.
Vorbereitetes Instrument
Die Ministeriumssprecherin sagte, Reiche habe stets deutlich gemacht, dass das Ministerium die Entwicklung am Gasmarkt eng verfolge und für unterschiedliche Szenarien Instrumente vorbereitet habe, die bei Bedarf eingesetzt werden könnten - gerade mit Blick auf die geopolitische Lage. "Dieser Bedarf ist nun eingetreten." Die Beauftragung der Sefe mit zusätzlicher Beschaffung sei eines dieser vorbereiteten Instrumente.
Sefe werde selber entscheiden, welche Mengen zu welchem Zeitpunkt eingespeichert werden, diese durch zusätzliche Lieferungen beschaffen, sagte die Sprecherin. Die Erwartung an alle anderen Marktakteure, ihrer Verpflichtung nachzukommen, Gas für den Winter einzuspeichern, bleibe "ohne Wenn und Aber bestehen".
"Vorkehrungen getroffen"
Reiche hatte vor drei Wochen die Handlungsfähigkeit der Regierung betont. "Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario", sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. In einem Bericht des Wirtschaftsministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags hieß es Mitte September, nach aktuellem Erkenntnisstand sei eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht zu erwarten.
Mitte September hatte es zudem geheißen, das Ministerium sei in Gesprächen mit Sefe, damit das Unternehmen mehr Gas einspeichere. Sefe teilte damals mit, Gas einzukaufen. Es habe aber keine Anweisung des Ministeriums erhalten.
Sefe hieß früher Gazprom Germania und war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Energiekrise wurde das Unternehmen verstaatlicht. Die EU-Kommission hat bestimmt, dass der Bund Sefe bis Ende 2028 wieder weitgehend privatisieren muss.
Staatliche Gasreserve geplant
Reiche plant den Aufbau einer strategischen Gasreserve, um Risiken abzudecken. Die Ministerin hatte Krisensituationen genannt, bei denen Energieflüsse nach Deutschland gestört seien. Die Sprecherin des Ministeriums sagte, der Aufbau der Gasreserve werde nach der entsprechenden Gesetzesänderung im Jahr 2027 beginnen.
Die Finanzierung der Gasreserve ist offen. Reiche hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, es gebe zwei Finanzierungsoptionen. Die eine sei eine Umlage über die Gaskunden, die zweite eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt. Vielleicht gebe es auch ein Mischmodell./hoe/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 59,64 auf Tradegate (30. September 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +13,94 %/+25,67 % bedeutet.
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Ja, ohne dass ich irgendetwas unternommen oder zugestimmt habe.....
... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍