SBF: Kunden-Insolvenz zwingt zur Anpassung der Ergebnisprognose 2026
Die SBF AG sieht sich mit der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden konfrontiert – mit erheblichen Folgen für Forderungen, Ergebnis und Prognose 2026.
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- SBF AG wurde am 30. September 2026 über die vorläufige Insolvenzverwaltung eines Kunden informiert.
- Zum Stichtag bestehen offene Forderungen gegenüber dem Kunden von rund 1,0 Mio. Euro.
- SBF rechnet mit einem weitgehenden Ausfall der Forderungen.
- Der erwartete Forderungsausfall belastet das EBITDA 2026 voraussichtlich um 0,8 bis 1,0 Mio. Euro.
- Die EBITDA-Prognose für 2026 sinkt auf 0,9 bis 1,5 Mio. Euro; zuvor hatte SBF 1,8 bis 2,4 Mio. Euro erwartet.
- Mögliche Rückflüsse aus Sicherheiten oder dem Insolvenzverfahren sind nicht eingerechnet und könnten das Ergebnis verbessern.
Der Kurs von SBF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,47 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,1800EUR das entspricht einem Minus von -7,82 % seit der Veröffentlichung.
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