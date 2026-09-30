Kreise
Regierungskreise: Kabinett beschließt Pflegereform
Für Sie zusammengefasst
- Regierung gibt nach langem Ringen grünes Licht
- Kabinett beschließt Entwurf zur Reform der Pflege
- Carsten Linnemann verantwortet den Gesetzentwurf
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat nach langem Ringen von Union und SPD grünes Licht für die geplante Pflegereform gegeben. Das Kabinett beschloss den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) zur Neuordnung der Pflegeversicherung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr./bw/DP/jha
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