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    Wichtiger Meilenstein beim Brenner Basistunnel erreicht

    Wichtiger Meilenstein beim Brenner Basistunnel erreicht

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    Beim Brenner Basistunnel (BBT) ist Ende Juli 2026 ein bedeutender Baufortschritt gelungen: Im Baulos H53 Pfons-Brenner wurden die beiden Haupttunnelröhren an der Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien durchgeschlagen. Damit sind die beiden Länder erstmals durchgehend über die Haupttunnel verbunden. Am Bau dieses Abschnitts ist die österreichische PORR maßgeblich beteiligt.

     

    EUSALP-Studie zeigt hohe Folgekosten des Straßenverkehrs am Brenner

     

    Im April 2026 lieferte eine im Rahmen der EU-Alpenraumstrategie EUSALP beauftragte Studie interessante Erkenntnisse zum Straßenverkehr am Brenner. Sie untersuchte die sogenannten externen Kosten des Verkehrs am Brennerkorridor zwischen München und Verona – also jene Folgekosten, die nicht von den Verkehrsteilnehmenden selbst getragen werden, sondern von der Allgemeinheit. Dazu zählen etwa Ausgaben im Gesundheitssystem, Kosten der Klimawandelanpassung sowie Belastungen durch Lärm und Unfälle.

     

    Das zentrale Ergebnis: Der Personen- und Güterverkehr am Brennerkorridor verursacht jährlich externe Kosten von mehr als 2,1 Milliarden Euro. Davon entfallen 96 Prozent auf den Straßenverkehr und nur 4 Prozent auf die Schiene. Pro transportierter Tonne und Kilometer liegen die externen Kosten des Straßengüterverkehrs damit mehr als viermal so hoch wie beim Bahntransport. Unter den in der Studie untersuchten Alpenkorridoren weist der rund 430 Kilometer lange Brennerkorridor die höchsten externen Kosten auf.

     

    Als einen Grund dafür nennt die Studie einen hohen Anteil an vermeidbarem Umwegverkehr: Rund ein Drittel der Transit-Lkw fährt demnach durch Tirol, obwohl eine mehr als 60 Kilometer kürzere Alternativroute zur Verfügung stünde. Ausschlaggebend seien die vergleichsweise niedrigen Mautkosten am gesamten Korridor. Der zuständige Tiroler Verkehrslandesrat sprach in diesem Zusammenhang von einem strukturellen Wettbewerbsnachteil der Schiene gegenüber dem Straßentransport, da die tatsächlichen gesellschaftlichen Kosten des Lkw-Verkehrs im Transportpreis bislang kaum abgebildet würden. Der Brenner Basistunnel soll durch eine stärkere Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene perspektivisch dazu beitragen, insbesondere die Lärmbelastung im Wipptal deutlich zu reduzieren.

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