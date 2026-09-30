Flytxt wurde im Gartner Magic Quadrant 2026 for CSP AI-Enabled Marketing and Sales Solutions als „Challenger" eingestuft

Flytxt betrachtet diese Einstufung als Weiterentwicklung seiner Auszeichnung in der Kategorie „Niche Player" im Jahr 2025 . Sie spiegelt das anhaltende Wachstum des Unternehmens und seine starke Wettbewerbsposition auf dem CSP AI-Markt wider. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer zunehmenden globalen Präsenz, einer breiteren Abdeckung von Anwendungsfällen im Bereich KI-gestützter Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sowie anhaltender Investitionen in KI-Fähigkeiten für Unternehmen, die darauf ausgelegt sind, Geschäftsergebnisse in großem Maßstab voranzutreiben.

DUBAI, VAE, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, ein globaler Anbieter von Unternehmens-KI für Abonnementgeschäfte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 for CSP AI-Enabled Marketing and Sales Solutions als „Challenger" anerkannt wurde.

„Wir betrachten unsere dritte Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant und unsere Positionierung als ‚Challenger' in diesem Jahr als Bestätigung unserer Pionierarbeit im Bereich der Unternehmens-KI", sagte Dr. Vinod Vasudevan, Geschäftsführer von Flytxt. „Unsere Vision ist es, über Co-Piloten und Agenten zur Aufgabenautomatisierung hinauszugehen und eine KI-Expertentruppe zu schaffen, die Fachwissen mit agenterischer Ausführung verbindet, um Wachstum und Markteffizienz für CSPs autonom voranzutreiben."

Die KI von Flytxt kombiniert kausales Denken, kontrafaktische Simulation und datenschutzkonformes föderiertes Lernen. Dank dieser Funktionen ist es in der Lage, die Faktoren zu erfassen, die die Ergebnisse beeinflussen, alternative Szenarien zu bewerten und eine effektive Vorgehensweise zu ermitteln, die auf den jeweiligen Geschäftskontext, die Unternehmensrichtlinien und die Datenschutzanforderungen jedes CSP zugeschnitten ist.

Durch einen kontinuierlichen Zyklus aus „Wahrnehmen – Schlussfolgern – Handeln – Lernen" fungiert Niya-X als ergebnisorientierte KI-Expertentruppe und nicht als Ansammlung eigenständiger Aufgabenagenten. Er unterstützt Vertriebs- und Marketingentscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produkt- und Angebotsgestaltung über das Wachstumsmarketing bis hin zur kontinuierlichen Optimierung. Durch die direkte Verknüpfung von Kunden- und Marktsignalen mit Entscheidungen und deren Umsetzung hilft Niya-X den Kommunikationsdienstleistern, den Weg vom Signal zum Ergebnis zu verkürzen und sich schnell an Veränderungen im Kundenverhalten, in den Marktbedingungen und bei den geschäftlichen Prioritäten anzupassen.

Gartner, Magic Quadrant for CSP AI-Enabled Marketing and Sales Solutions, Pulkit Pandey, Khurram Shahzad, September 2026.

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Weitere Informationen finden Sie unter www.flytxt.ai

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