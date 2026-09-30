Für Gerresheimer laufen Geschäfte wieder besser - Zweite Jahreshälfte im Fokus
- Umsatz erreicht 578 Millionen Euro im Quartal
- Umsatz und Ergebnis sinken zum Vorjahr trotz Erholung
- Centor-Verkauf fast abgeschlossen, Plastiksparte folgt 2027
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Verpackungsspezialisten Gerresheimer haben sich im zweiten Quartal besser entwickelt als zu Beginn des Geschäftsjahres. Vorläufigen Berechnungen zufolge setzte das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) mit 578 Millionen Euro 55 Millionen Euro mehr um als in den ersten drei Monaten, wie Gerresheimer am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen legte im Vergleich zum Vorquartal um 35 Millionen Euro auf 102 Millionen Euro zu. Allerdings schrumpften Erlös und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Geschäftshalbjahr soll es dann noch besser laufen. Zudem kommen die besiegelten Verkäufe der Bereiche Centor und Primary Packaging Plastics voran. Die Aktie legte zuletzt um 3,5 Prozent zu.
"Unser Transformationsprogramm gto beginnt zu greifen", sagte Finanzchef Wolf Lehmann. Der Centor-Verkauf stehe kurz vor dem Verkaufsabschluss und der Veräußerungsprozess von Primary Packaging Plastics schreite planmäßig zügig voran. Gerresheimer rechnet damit, dass die zweite Transaktion im 1. Halbjahr 2027 abgeschlossen wird. Gerresheimer will den finalen Halbjahresbericht Ende November veröffentlichen.
Gerresheimer legt die Quartalsbilanz mit Verspätung vor. Das Unternehmen hatte die Veröffentlichung verschoben, nachdem Untersuchungen der Bafin Fehler in der Bilanzierung zutage gefördert hatten. Die Düsseldorfer mussten daraufhin Jahresabschlüsse korrigieren und verschärften ihre Bilanzierungs- und Kontrollprozesse. Auch kam es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze und zu Verkäufen von Unternehmensteilen.
Im April war die Aktie aus dem SDax geflogen, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorlegen konnte. Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Auch der Quartalsbericht zum ersten Quartal liegt bereits vor. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt./mne/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 18.427 auf Ariva Indikation (30. September 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -30,31 %/+60,28 % bedeutet.
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Das wird politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich in einer Katastrophe enden.
Man kann ja mal etwas recherchieren: über Klaus Röhrig
Röhrig sichert den aktivistischen Einfluss von AOC primär durch persönliche Sitze in den Kontrollgremien der Zielunternehmen ab: [https://activeownership.lu/klaus/, https://h2apex.com/de/investor-relations/aufsichtsrat-komplementaer-2/]
|Unternehmen
|Position / Gremium
|Laufzeit des Mandats
|Formycon AG
|Mitglied des Aufsichtsrats
|Bis zur HV 2029
|Fagron NV
|Mitglied des Verwaltungsrats
|Bis zur HV 2027
|Agfa-Gevaert NV
|Nicht-geschäftsführendes Mitglied
|Bis zur HV 2027
|MAM Baby AG
|Mitglied des Verwaltungsrats (nicht börsennotiert)
|Bis zur HV 2026
|MTG AB
|Leiter des Nominierungsausschusses
|Laufend
Der Einstieg von Klaus Röhrigs Investmentgesellschaft Active Ownership Fund (AOC) bei der Formycon AG erfolgte im Oktober 2020 zu einem Kurs von knapp 27,00 Euro je Aktie. [https://www.boersennews.de/community/diskussion/formycon/2665/85192207/]
AOC zeichnete im Rahmen einer Barkapitalerhöhung: [https://www.boersennews.de/community/diskussion/formycon/2665/85192207/]
- Volumen: Exakt 1.000.000 neue Aktien.
- Gesamtinvestition: Rund 27 Millionen Euro direkt für die Firmenkasse der Formycon.
- Strategische Folge: Im Zuge dieses Investments als neuer Ankeraktionär wurde Klaus Röhrig im Dezember 2020 offiziell in den https://www.formycon.com/investoren/corporate-governance/aufsichtsrat/ bestellt
Der Einstieg von Klaus Röhrig und seiner Investmentgesellschaft Active Ownership Capital (AOC) beim belgischen Traditionskonzern Agfa-Gevaert NV erfolgte im Jahr 2018. [https://www.agfa.com/corporate/news-item/agfas-board-of-directors-co-opts-klaus-rohrig-aoc-as-non-executive-director/]
Im Gegensatz zum Investment bei Formycon handelte es sich hierbei nicht um eine einzige, glatte Kapitalerhöhung zu einem Festpreis, sondern um den schrittweisen Aufbau einer massiven strategischen Beteiligung über den freien Markt:
- Der Einstieg (2018): AOC sammelte kontinuierlich Aktien ein, überschritt die gesetzlichen Meldeschwellen und wurde rasch zum größten Einzelaktionär (Ankerinvestor). Die Kurse der Agfa-Gevaert-Aktie bewegten sich im Jahr 2018 primär in einer Spanne von knapp 3,30 Euro bis 4,20 Euro. [https://www.undervalued-shares.com/weekly-dispatches/agfa-gevaert-and-activist-investing-in-europe-a-case-study/, https://www.agfa.com/corporate/news-item/agfas-board-of-directors-co-opts-klaus-rohrig-aoc-as-non-executive-director/]
- Strategische Kontrolle: Aufgrund des großen Aktienpakets wurde Klaus Röhrig im November 2018 direkt in den Verwaltungsrat (Board of Directors) kooptiert und stieg im Mai 2019 sogar zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats (Chairman) auf. [https://www.agfa.com/corporate/news-item/klaus-rohrig-appointed-chairman-of-the-board-of-directors-of-agfa-gevaert-nv/, https://www.agfa.com/corporate/news-item/agfas-board-of-directors-co-opts-klaus-rohrig-aoc-as-non-executive-director/, https://www.marketscreener.com/quote/stock/AGFA-GEVAERT-NV-5951/news/Agfa-Gevaert-NV-Appoints-Klaus-Rohrig-as-Chairman-of-the-Board-34290666/]
- Aktuelle Beteiligung: AOC hielt die Position über die Jahre extrem langfristig und kontrolliert laut Transparenzmeldungen rund 29,5 Millionen Aktien, was einem Stimmrechtsanteil von knapp 17,5 % entspricht