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    HMS Bergbau: Finale Halbjahreszahlen 2026 sind da – das steckt drin

    HMS Bergbau legt starke Halbjahreszahlen vor: Umsatz und Ergebnis ziehen kräftig an, neue Minen sichern Wachstum – trotz regionaler Krisen und Umstellung auf IFRS.

    HMS Bergbau: Finale Halbjahreszahlen 2026 sind da – das steckt drin
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • HMS Bergbau bestätigte die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026.
    • Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich von 640 Mio. auf 1,1 Mrd. Euro.
    • Das EBITDA erhöhte sich von 8,4 Mio. auf 22,5 Mio. Euro; bereinigt um einmalige Sondereffekte betrug es 14,1 Mio. Euro.
    • Die einmaligen Sondereffekte von 8,4 Mio. Euro entstanden durch die Erstkonsolidierung von Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika.
    • Wachstum kam vor allem aus dem Geschäft mit Massenschüttgütern und Flüssigbrennstoffen; zudem baute HMS den Metall­erzbereich aus und nahm Kohleminen in Botswana und Südafrika in Betrieb.
    • Regionale Krisen im Nahen Osten wirkten sich laut HMS nicht negativ auf das Geschäft aus; der Vorjahresvergleich ist wegen des Wechsels von HGB zu IFRS nur eingeschränkt aussagekräftig.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.09.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,17 % im Minus.


    HMS Bergbau

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    ISIN:DE0006061104WKN:606110
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