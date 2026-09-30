KI erschwert eigenständiges Denken

BERLIN (dpa-AFX) - Schulleitungen in Deutschland sehen große Herausforderungen durch die wachsende Rolle Künstlicher Intelligenz (KI). Knapp 80 Prozent äußerten in einer Befragung für den Cornelsen Verlag ("Cornelsen Schulleitungsstudie") die Befürchtung, dass KI in der Schule das eigenständige Denken von Schülerinnen und Schülern erschwert. Ein etwa ebenso großer Anteil stimmte der Aussage zu, dass sich Prüfungsformate radikal verändern und sieht Probleme bei der Unterscheidung zwischen Eigenleistungen und KI-gestützten Leistungen von Schülern.

Praktisch alle Befragten (99 Prozent) an allgemeinbildenden Schulen gaben an, dass ein KI-Einsatz in der Schule durch einen medienkritischen Umgang begleitet werden müsse. Schulleitungen sehen aber auch positive Aspekte. So stimmten sechs von sieben Befragten der Aussage zu, dass KI die Unterrichtsvorbereitung erleichtert. Deutliche Mehrheiten sehen zudem Verbesserungen von inklusivem Lernen, beispielsweise durch spachsensible und barrierearme Materialien und eine Unterstützung individualisierter Lernprozesse durch KI.