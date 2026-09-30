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    Schulen

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    KI erschwert eigenständiges Denken

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Schulleitungen fürchten um eigenständiges Denken
    • KI verändert Prüfungen und erschwert Leistungsbewertung
    • KI erleichtert Unterricht, braucht aber kritische Begleitung
    Schulen - KI erschwert eigenständiges Denken
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Schulleitungen in Deutschland sehen große Herausforderungen durch die wachsende Rolle Künstlicher Intelligenz (KI). Knapp 80 Prozent äußerten in einer Befragung für den Cornelsen Verlag ("Cornelsen Schulleitungsstudie") die Befürchtung, dass KI in der Schule das eigenständige Denken von Schülerinnen und Schülern erschwert. Ein etwa ebenso großer Anteil stimmte der Aussage zu, dass sich Prüfungsformate radikal verändern und sieht Probleme bei der Unterscheidung zwischen Eigenleistungen und KI-gestützten Leistungen von Schülern.

    Praktisch alle Befragten (99 Prozent) an allgemeinbildenden Schulen gaben an, dass ein KI-Einsatz in der Schule durch einen medienkritischen Umgang begleitet werden müsse. Schulleitungen sehen aber auch positive Aspekte. So stimmten sechs von sieben Befragten der Aussage zu, dass KI die Unterrichtsvorbereitung erleichtert. Deutliche Mehrheiten sehen zudem Verbesserungen von inklusivem Lernen, beispielsweise durch spachsensible und barrierearme Materialien und eine Unterstützung individualisierter Lernprozesse durch KI.

    Top-Thema: "Kinder mit herausforderndem Verhalten"

    In der Befragung ging es auch um Arbeitsbelastung, Zufriedenheit, die Personalsituation und um die wichtigsten Themen, die Schulleitungen aktuell beschäftigen. Absolut dominierendes Thema an allgemeinbildenden Schulen seien hier "Kinder mit herausforderndem Verhalten". Befragt nach den Herausforderungen, die Schulleitungen in der Schülerschaft sehen, wurden vier Aspekte von mindestens drei Vierteln benannt: psychische Probleme und Erkrankungen, familiäre Herausforderungen, soziale Auffälligkeiten und Lernschwierigkeiten.

    An der Onlinebefragung beteiligten sich nach Angaben von Cornelsen zwischen Ende April und Anfang Juni 2.066 Schulleitungen, darunter 1.819 an allgemeinbildenden und 247 an beruflichen Schulen. "Die Antworten der 1.819 Schulleitungen allgemeinbildender Schulen sind für diese Schulen insgesamt repräsentativ", heißt es in der Untersuchung. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 35.000 Schulen und Berufsschulen./jr/DP/mis







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