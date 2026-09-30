BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Anleger begännen zwar, das robuste Live-Entertainment-Geschäft zu honorieren, schrieb Annick Maas am Dienstag. Sie verkannten aber noch die Chancen aus dem kontrollierten Zweitmarkt für Tickets./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 56,65EUR auf Tradegate (30. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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