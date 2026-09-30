DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für chronische und seltene Erkrankungen habe den Kapitalmarkttag zur Präsentation seiner Ambitionen bis 2031 genutzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Insgesamt äußerte er sich positiv./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 11,02EUR auf Tradegate (30. September 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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