JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Signale deuteten auf mehr Dynamik im Bereich Bildgebung im Schlussquartal des Geschäftsjahres hin, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 5. November. Er sieht die Münchner auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele. Eine weitere Neubewertung hänge wohl von den Signalen für das Geschäftsjahr 2027 ab./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 38,52EUR auf Tradegate (30. September 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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