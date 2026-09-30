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    Palfinger wertberichtigt Russland-Geschäft: Entkonsolidierung geplant

    Palfinger stellt seine Russland-Engagements neu auf: Ring Fencing, hohe Wertberichtigungen und mögliche Währungseffekte prägen die Ergebnisentwicklung 2026.

    Palfinger wertberichtigt Russland-Geschäft: Entkonsolidierung geplant
    • Vorstand und Aufsichtsrat haben am 30. September 2026 beschlossen, die rechtliche Struktur zur stärkeren Abschottung („Ring Fencing“) der russischen Beteiligungen umzusetzen.
    • Die Maßnahmen sollen zur bilanziellen Entkonsolidierung der russischen Einheiten führen.
    • Im dritten Quartal 2026 sollen Vermögenswerte in Russland von rund 135 Mio. Euro wertberichtigt werden.
    • Die Wertberichtigung wird nicht im EBIT, sondern als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen und mindert das Net Income.
    • Für Q1–Q3 2026 erwartet Palfinger ein EBIT von rund 120 Mio. Euro, verglichen mit 130,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • In kommenden Quartalen könnte die Entkonsolidierung das Net Income zusätzlich durch den Währungsumrechnungsposten belasten; der Effekt läge derzeit bei rund 45 Mio. Euro und hängt von der Wechselkursentwicklung ab.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Palfinger ist am 28.10.2026.

    Der Kurs von Palfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,74 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,15EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.


    Palfinger

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    ISIN:AT0000758305WKN:919964
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