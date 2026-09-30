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    Deutsche Anleihen

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    Kurse legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Anleihen legten am Mittwoch weiter zu
    • Zehnjährige Bundrendite sank auf 3,58 Prozent
    • Preisdaten zeigten steigende Inflation im Euroraum
    Deutsche Anleihen - Kurse legen zu
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte um 0,24 Prozent auf 119,89 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,58 Prozent.

    Analysten der Dekabank wiesen darauf hin, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Ausweitung der Öltransporte durch die Straße von Hormus weiter laufen und eine Einigung nach wie vor möglich sei. Dies hatte die Ölpreise in den ersten beiden Tagen der Woche etwas gedrückt und die Inflationssorgen eingedämmt.

    Im späten Vormittagshandel haben die Renditen der Bundesanleihen ihre Verluste aber wieder etwas eingegrenzt, nachdem Preisdaten aus der Eurozone einen deutlichen Anstieg der Inflation gezeigt haben. In Italien sind die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) im September auf Jahressicht um 4,1 Prozent gestiegen. Im August hatte die Jahresrate nur bei 3,2 Prozent gelegen.

    Zudem haben Preisdaten aus den deutschen Bundesländern einen deutlichen Anstieg der Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Eurozone angedeutet. Die Inflationsrate für die gesamte Bundesrepublik wird am Nachmittag erwartet. Sie dürfte ebenfalls Hinweise liefern, dass die am Freitag erwartete Inflationsrate für die Eurozone weiter über das von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierte Ziel von mittelfristig zwei Prozent steigen dürfte./jkr/jha/





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