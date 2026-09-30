Britischer Premier schließt Wiedereintritt in EU nicht aus

LIVERPOOL/LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Andy Burnham hat für künftige Verhandlungen über eine Annäherung Großbritanniens an die EU auch den Wiedereintritt in die Europäische Union ins Spiel gebracht. Es gebe verschiedene Optionen und eine davon sei es, "den ganzen Weg zu gehen", sagte Burnham der BBC. "Wir müssen schauen, was machbar ist und was jeweils die Vor- und Nachteile wären."

Mit seiner Aussage sorgte der Premier in britischen Medien für große Aufregung. Ein Wiedereintritt in die EU wurde seit dem Austritt im Jahr 2020 von bisherigen Regierungschefs ausgeschlossen, auch von Burnhams Vorgänger Keir Starmer. Bereits am Dienstag hatte Burnham beim Parteitag der britischen Sozialdemokraten in Liverpool davon gesprochen, dass der Brexit "mehr Schaden als Nutzen angerichtet" habe. "Wir müssen wieder ein höheres Maß an Wachstum und Wohlstand für Großbritannien herstellen", sagte er.