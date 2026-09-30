Inflation in Hessen erreicht höchsten Stand seit Ende 2023

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutlich steigende Preise für Sprit und Heizöl haben die Inflationsrate in Hessen auf den höchsten Stand seit Ende 2023 getrieben. Die Verbraucherpreise kletterten im September um 3,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. "Damit erhöhte sie sich den dritten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2023." Im Juli hatte die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent gelegen und im August bei 3,0 Prozent.

Maßgeblich für den Anstieg der Inflationsrate im September waren höhere Energiepreise wegen des Iran-Kriegs. So kostete Energie nach den vorläufigen Zahlen durchschnittlich 3,7 Prozent mehr als im August und gut 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders kräftig stiegen die Preise für Heizöl mit einem Anstieg von gut 80 Prozent binnen Jahresfrist, Sprit verteuerte sich um fast 40 Prozent. Dagegen verbilligten sich Erdgas (minus 6,5 Prozent), Strom (minus 6,3 Prozent) und Fernwärme (minus 1,2 Prozent).