🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation in NRW ist so hoch wie seit 2023 nicht mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • NRW-Inflation steigt im September auf 3,3 Prozent
    • Gemüse, Eier und Energie wurden deutlich teurer
    • Milch und Butter sanken, Pflegekosten stiegen
    Inflation in NRW ist so hoch wie seit 2023 nicht mehr
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Alltag ist so teuer geworden wie lange nicht mehr. Wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte, lag die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen im September bei 3,3 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte höher als im August und 1,0 Prozentpunkte höher als im September 2025. Die aktuelle Inflation sei so hoch wie seit Dezember 2023 nicht mehr gewesen, als der Wert bei 3,5 Prozent gelegen habe.

    An der Gemüsetheke wurde es mitunter besonders teuer: Der Preis für Tomaten und Gurken stieg den Angaben zufolge binnen eines Jahres um jeweils etwa ein Drittel, Möhren wurden ein Fünftel teurer. Der Preis für Eier stieg um ein Sechstel. Milch und Butter wurden hingegen günstiger. Haupttreiber der Inflation waren mit Blick auf den Vorjahresmonat Energiepreise, die vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs deutlich gestiegen sind. Außerdem mussten die Verbraucher mehr bezahlen etwa für Kinderbetreuung nach der Schule und für die häusliche Alten- sowie Behindertenpflege./wdw/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Inflation in NRW ist so hoch wie seit 2023 nicht mehr Der Alltag ist so teuer geworden wie lange nicht mehr. Wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte, lag die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen im September bei 3,3 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte höher als im August und 1,0 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     