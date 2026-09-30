Inflation in NRW ist so hoch wie seit 2023 nicht mehr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Alltag ist so teuer geworden wie lange nicht mehr. Wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte, lag die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen im September bei 3,3 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte höher als im August und 1,0 Prozentpunkte höher als im September 2025. Die aktuelle Inflation sei so hoch wie seit Dezember 2023 nicht mehr gewesen, als der Wert bei 3,5 Prozent gelegen habe.

An der Gemüsetheke wurde es mitunter besonders teuer: Der Preis für Tomaten und Gurken stieg den Angaben zufolge binnen eines Jahres um jeweils etwa ein Drittel, Möhren wurden ein Fünftel teurer. Der Preis für Eier stieg um ein Sechstel. Milch und Butter wurden hingegen günstiger. Haupttreiber der Inflation waren mit Blick auf den Vorjahresmonat Energiepreise, die vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs deutlich gestiegen sind. Außerdem mussten die Verbraucher mehr bezahlen etwa für Kinderbetreuung nach der Schule und für die häusliche Alten- sowie Behindertenpflege./wdw/DP/jha



