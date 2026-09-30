IONOS Group Aktie stürzt brutal ab -6,39 % - 30.09.2026

Die IONOS Group Aktie notiert aktuell bei 31,34€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,14 € entspricht. Die Talfahrt der IONOS Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,34€, mit einem Minus von -6,39 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die IONOS Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,45 %.

Allein seit letzter Woche ist die IONOS Group Aktie damit um -10,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,32 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +24,49 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,82 % 1 Monat -11,32 % 3 Monate +21,45 % 1 Jahr -13,44 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 30.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,38 Mrd.EUR € wert.

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IONOS Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der IONOS Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur IONOS Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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