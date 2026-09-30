🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    FLEX Capital Management GmbH / FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Omikron und COPS bündeln Payments und Treasury
    • Gemeinsam entsteht eine integrierte CFO-Plattform
    • Rund 150 Mitarbeitende betreuen über 700 Kunden
    OTS - FLEX Capital Management GmbH / FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron (multicash) schließt sich mit COPS (corima) zusammen
    Köln/Wien (ots) - Mit dem Zusammenschluss von Omikron (multicash) und COPS (corima) entsteht ein neuer Anbieter für Payments & Treasury in der DACH-Region. Ziel ist eine integrierte End-to-End-Plattform als zentraler Baustein für die CFO-Suite von morgen.

    In einem wichtigen Wachstumsschritt für die Softwarelösungen multicash und corima hat sich Omikron, Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors FLEX Capital, mit COPS zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie Unternehmen künftig eine durchgängige Lösung für zentrale CFO-Prozesse aus einer Hand. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

    Omikron und COPS arbeiten bereits seit Jahren als Produktpartner zusammen und betreuen zahlreiche gemeinsame Kunden. multicash ist auf Zahlungsverkehr und Cash Management spezialisiert, corima auf Corporate Treasury, Risikomanagement, Accounting und Liquiditätsmanagement. Die Gruppe beschäftigt rund 150 Mitarbeitende in Köln, Wien, Wetzlar und Hamburg, mehr als 700 direkte Corporate-Kunden vertrauen bereits auf ihre Lösungen. Geführt wird sie von Dr. Daniel Appelhoff als CEO sowie den bisherigen COPS-Geschäftsführern Lukas Steiner, Martin Zavadil und Christopher Lapp.

    "Der Markt 'Software of the CFO Office' verlangt zunehmend nach integrierten Lösungen statt einzelner Bausteine", sagt Peter Kautz, Partner bei FLEX Capital. "Omikron haben wir 2023 mit der strategischen Perspektive erworben, eine führende Plattform für diese Themen aufzubauen. Mit COPS kommen wir diesem Ziel nun entscheidend näher."

    "Liquidität ist für Unternehmen längst eine strategische Steuerungsgröße - und dafür brauchen CFOs Transparenz vom einzelnen Zahlungsvorgang bis zur Treasury-Entscheidung", sagt Dr. Daniel Appelhoff, CEO von Omikron.

    "Payments und Treasury gehören zusammen - das erleben wir jeden Tag im Austausch mit unseren Kunden", sagt Lukas Steiner, Geschäftsführer von COPS.

    Über FLEX Capital

    FLEX Capital ist ein von erfolgreichen Serienunternehmern und Software-Spezialisten gegründeter Private-Equity-Fonds und investiert in profitable, bootstrapped Unternehmen aus dem Software- und Tech-Mittelstand im DACH-Raum. Weitere Informationen unter http://www.flex.capital .

    Pressekontakt:

    Michelle Gerstberger
    FLEX Capital - Director Marketing & Communications
    mailto:mg@flex.capital
    +49 160 938 388 98
    flex.capital/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183512/6362130 OTS: FLEX Capital Management GmbH







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS FLEX Capital Management GmbH / FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron ... Mit dem Zusammenschluss von Omikron (multicash) und COPS (corima) entsteht ein neuer Anbieter für Payments & Treasury in der DACH-Region. Ziel ist eine integrierte End-to-End-Plattform als zentraler Baustein für die CFO-Suite von morgen. In einem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     