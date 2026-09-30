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    72 % Bestellwachstum

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    Virtuix verbindet Meta Quest mit neuer Dimension des VR-Gamings

    72 % Bestellwachstum - Virtuix verbindet Meta Quest mit neuer Dimension des VR-Gamings
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Milliarden fließen in bessere VR-Welten, doch die Bewegung darin erfolgt häufig noch per Controller. Virtuix will diese Lücke schließen und bekommt mit Meta Quest erstmals Zugang zu Millionen bestehenden VR-Nutzern.

     

    Virtual Reality hat ein erstaunliches Entwicklungsproblem. Die Bilder werden schärfer, die Chips schneller, die Welten größer und künstliche Intelligenz macht digitale Umgebungen immer realistischer. Meta Platforms, Apple, Nvidia und andere Technologiekonzerne treiben die Entwicklung räumlicher Computerwelten mit neuen Geräten, Plattformen und Simulationssystemen voran. Doch wer ein VR-Spiel startet und durch eine weitläufige Landschaft läuft, bewegt seinen virtuellen Körper häufig noch mit einem kleinen Steuerknüppel am Controller.

     

    Diesem Problem widmet sich ein Unternehmen aus Austin, Texas / IRW-Press / Virtuix Holdings (ISIN: US92835U1016, WKN: A41H19). Mit Omni One entwickelt Virtuix eine Plattform, auf der Nutzer tatsächlich gehen, laufen, ausweichen und sich in 360 Grad durch virtuelle Welten bewegen. Die Bewegungen des Körpers werden direkt in die digitale Umgebung übertragen. Damit trifft das Unternehmen auf einen Markt, in dem Immersion zunehmend über das reine Sehen und Hören hinausgeht. Die Class-A-Aktie von Virtuix wird unter dem Symbol VTIX an der Nasdaq gehandelt.

     

    VR-Gaming-Markt wächst Richtung 260 Milliarden Dollar

     

    Der weltweite Markt für Virtual-Reality-Gaming erreicht laut Fortune Business Insights 2026 rund 38,4 Milliarden US-Dollar. Bis 2034 erwartet das Marktforschungsunternehmen einen Anstieg auf knapp 259,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 27 % pro Jahr. Meta Platforms, Sony, Alphabet, Nvidia, Unity und Valve zählen zu den Unternehmen, die diesen Markt mit Hardware, Plattformen oder Inhalten prägen.

     

    Hinter diesem Wachstum steckt ein grundlegender Wettlauf um mehr Immersion. Headsets erfassen inzwischen Kopf- und Handbewegungen, Mixed Reality verbindet reale Räume mit digitalen Objekten und KI ermöglicht zunehmend dynamische virtuelle Welten. Je natürlicher diese Umgebungen werden, desto stärker rückt auch die Bewegung des gesamten Körpers in den Mittelpunkt.

     

    Virtuix hat genau darauf sein Produkt aufgebaut. Omni One besteht aus einer kompakten Plattform mit spezieller Lauffläche, Schuhüberzügen und Bewegungssensoren. Der Spieler bleibt physisch auf der Plattform, während seine Schritte und Richtungswechsel in die virtuelle Welt übertragen werden. Virtuelle Distanzen verlieren damit die Begrenzung durch die Größe des eigenen Wohnzimmers.

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