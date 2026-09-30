Regierung will Kinderlose für Pflege mehr zahlen lassen
Für Sie zusammengefasst
- Ab 1. Januar 2027 soll der Pflegezuschlag steigen
- Für Kinderlose steigt der Zuschlag um 0,3 Punkte
- Der neue Satz soll dann bei 0,9 Prozent liegen
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Ab dem 1. Januar 2027 soll der Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder der Pflegeversicherung steigen. Er soll um 0,3 Punkte auf 0,9 Prozent angehoben werden, wie das Bundesgesundheitsministerium nach dem Beschluss der Pflegereform im Kabinett mitteilte./bw/DP/jha
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