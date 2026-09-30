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    Besonders beachtet!

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    Commerzbank Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026

    Die Commerzbank Aktie notiert am 30.09.2026 mit -2,19 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026
    Foto: Igor - stock.adobe.com

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -2,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 40,67, mit einem Minus von -2,19 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,13 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um -2,59 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +16,23 % gewonnen.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,59 %
    1 Monat +3,61 %
    3 Monate +12,13 %
    1 Jahr +30,15 %
    Stand: 30.09.2026, 12:28 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke jüngste Kursbewegung der Commerzbank-Aktie und das Risiko von Inlinern mit einer Spanne von 35 bis 50 Euro bis zu den Quartalszahlen am 5. November. Die untere Barriere wird als abgesichert eingeschätzt, die obere vor allem bei überraschenden Übernahmenachrichten für erreichbar gehalten. Langfristig werden Kursgewinne, Dividende und niedrige historische Einstandskurse positiv bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,91 Mrd. € wert.

    Dax gibt wegen Inflationssorgen Gewinne komplett ab


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,43 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,16 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -0,44 %. ING Group verliert -0,96 % UniCredit notiert im Minus, mit -0,75 %.

    Commerzbank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    -1,78 %
    -2,61 %
    +3,61 %
    +12,13 %
    +30,15 %
    +285,81 %
    +620,02 %
    +632,70 %
    -55,64 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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