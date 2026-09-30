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    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nemetschek Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.09.2026

    Die Nemetschek Aktie notiert am 30.09.2026 mit -3,09 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.09.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 30.09.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,09 % verliert die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem Plus von +0,16 % am Vortag kommt es heute bei Nemetschek zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,09 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Obwohl die Nemetschek Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,78 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um -5,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nemetschek auf -34,06 %.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,28 %
    1 Monat -12,80 %
    3 Monate +10,78 %
    1 Jahr -43,85 %
    Stand: 30.09.2026, 12:29 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,92 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 30.09. - TecDAX stark +0,61 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Nemetschek?

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -2,85 %
    -5,28 %
    -12,80 %
    +10,78 %
    -43,85 %
    +6,51 %
    -30,85 %
    +242,82 %
    +1.037,14 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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    Markt Bote
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