Moderna Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 30.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Moderna Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,33 % im Minus. Nach dem Plus von +3,39 % am Vortag kommt es heute bei Moderna zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,33 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Moderna in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +200,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +13,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +608,11 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,08 % 1 Monat +53,22 % 3 Monate +200,41 % 1 Jahr +739,96 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 12:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Moderna-Rally bis über 200 US-Dollar und ein sehr positives Chartbild. Treiber sind die Phase-3-Erfolge des Krebsimpfstoffs Intismeran mit Merck, die erwarteten ESMO-Daten und mögliche VAE-Investitionen. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Rücksetzer sowie die hohe Bewertung gegenüber Analystenzielen. Eine zugelassene Bayer-Patentklage löste kurzfristigen Druck aus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,27 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,11 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,94 %. BioNTech verliert -0,46 %

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Moderna Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Moderna Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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