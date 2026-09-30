AXA Aktie heute im Minus (42,65€) - 30.09.2026

Die AXA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,00 % auf 42,65€. Damit verliert die Aktie -1,32 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der AXA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,00 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

AXA ist ein globaler Versicherungskonzern mit Fokus auf Lebens-, Schaden-/Unfall-, Krankenversicherung und Asset Management. Starke Position in Europa, Präsenz in über 50 Ländern. Hauptkonkurrenten: Allianz, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: breite Produktpalette, Multikanalvertrieb, starke Marke, Risikomanagement- und Kapitalstärke, Skalenvorteile im internationalen Geschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AXA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,82 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die AXA Aktie damit um -3,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AXA eine positive Entwicklung von +6,35 % erlebt.

AXA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,75 % 1 Monat -2,65 % 3 Monate +0,82 % 1 Jahr +8,34 %

Informationen zur AXA Aktie

Stand: 30.09.2026, 12:30 Uhr

Es gibt 2 Mrd. AXA Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,16 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Versicherer haben für die Autos von 7,4 Millionen Menschen in Deutschland die Typklassen erhöht, in denen sich Unfallzahlen und Reparaturkosten widerspiegeln. Auf der anderen Seite werden die Typklassen aber auch für 5,1 Millionen …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. Assicurazioni Generali notiert im Minus, mit -1,26 %. Prudential notiert im Minus, mit -0,58 %. Zurich Insurance Group verliert -0,84 % 5X Long Index linked to Assicurazioni Generali SpA V2 (Price Return) notiert im Minus, mit -6,09 %. Aviva notiert im Plus, mit +0,32 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der AXA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AXA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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