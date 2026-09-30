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    Besonders beachtet!

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    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie fällt am 30.09.2026 um -4,62 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am heutigen Handelstag muss die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie bisher Verluste von -4,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie.

    Besonders beachtet! - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie fällt am 30.09.2026 um -4,62 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

    Aktueller Stand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 30.09.2026

    Die Anleger von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik müssen heute einen Kursrückgang von -4,62 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 206,50. Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +8,68 % wieder ab und notiert heute bei 206,50. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,36 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +6,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +583,39 % gewonnen.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,54 %
    1 Monat +46,47 %
    3 Monate +12,36 %
    1 Jahr +909,26 %
    Stand: 30.09.2026, 12:30 Uhr

    Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,94 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 30.09. - TecDAX stark +0,61 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    -4,85 %
    +6,54 %
    +46,47 %
    +12,36 %
    +909,26 %
    +672,50 %
    +548,81 %
    +1.886,15 %
    +1.371,74 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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