AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie fällt am 30.09.2026 um -4,62 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Anleger von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik müssen heute einen Kursrückgang von -4,62 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 206,50€. Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +8,68 % wieder ab und notiert heute bei 206,50€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Obwohl die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +6,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +583,39 % gewonnen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,54 % 1 Monat +46,47 % 3 Monate +12,36 % 1 Jahr +909,26 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 30.09.2026, 12:30 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,94 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.