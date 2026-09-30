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    Cenit: Neuer Aufsichtsratschef und Stellvertreter gewählt

    Neuer Kurs im Aufsichtsrat der CENIT AG: Mit frischem Führungsteam und klarer Agenda stellt sich das Gremium für die strategische Zukunft des Unternehmens auf.

    Cenit: Neuer Aufsichtsratschef und Stellvertreter gewählt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Aufsichtsrat der CENIT AG hat sich am 30. September 2026 neu konstituiert.
    • Klaus Weinmann wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
    • Uwe Kemm übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.
    • Weinmann und Kemm wurden vom Amtsgericht Stuttgart mit Wirkung zum 28. September 2026 bestellt; ihre Mandate laufen längstens bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung.
    • Der Aufsichtsrat besteht künftig aus Klaus Weinmann, Uwe Kemm und Laura Schmidt.
    • Die Neubesetzung folgt auf das Ausscheiden der bisherigen Vorsitzenden und soll die strategische Weiterentwicklung sowie die Wachstums- und Transformationsagenda der CENIT AG unterstützen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Cenit ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im Plus.


    Cenit

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    ISIN:DE0005407100WKN:540710
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