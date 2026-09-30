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    Zuckersteuer soll knapp eine Milliarde Euro bringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuer soll ab Juli 2027 rund eine Milliarde bringen
    • Ab fünf Gramm Zucker je 100 Milliliter wird besteuert
    • Zero-Getränke und Säfte sind von der Steuer befreit
    Zuckersteuer soll knapp eine Milliarde Euro bringen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die geplante Steuer auf zuckerhaltige Getränke soll dem Staat im Jahr rund eine Milliarde Euro einbringen. Das geht aus einem Entwurf des Finanzministeriums hervor, über den zuerst das "Handelsblatt" berichtete. Demnach soll die Steuer ab dem 1. Juli 2027 gelten. Im ersten Jahr werden Einnahmen von 945 Millionen Euro, im zweiten Jahr von 1,155 Milliarden Euro erwartet. Bis zum Jahr 2031 sollen die Einnahmen auf 1,18 Milliarden steigen.

    Die Pläne werden noch mit den Ministerien und Ländern abgestimmt, bevor sie ins Kabinett und den Bundestag kommen können. Vor allem in der Unionsfraktion gibt es Widerstand. Auch mehrere Bundesländer lehnen die Zuckersteuer ab.

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    Zero-Getränke nicht betroffen

    Nach den Plänen des Finanzministeriums soll sie für alle Getränke ab einem Zuckergehalt von fünf Gramm pro 100 Milliliter gelten. Anders als zwischendurch erwogen, soll sie nicht auf Zero-Getränke anfallen, die mit Ersatzstoffen gesüßt sind. Auch reine Frucht- und Gemüsesäfte, alkoholfreies Bier und alkoholfreier Wein sind ausgenommen. Die Höhe soll vom Zuckergehalt abhängen und zwischen 26 und 38 Cent pro Liter betragen.

    Die Bundesregierung verfolgt mit der Steuer zwei Ziele: zusätzliche Einnahmen für den Bundeshaushalt und einen Anreiz für Getränkehersteller, den Zuckergehalt zu senken und ihre Produkte gesünder zu machen./tam/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 76,77 auf Tradegate (30. September 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -8,47 %/+22,46 % bedeutet.





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