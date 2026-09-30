JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Verpackungsspezialisten sei zwar im Vergleich zum Vorjahr abgesackt, liege aber klar über dem des ersten Quartals, betonte James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Zudem gehe Gerresheimer weiterhin von einem besseren zweiten Halbjahr aus. Im Fokus bleibe indes die Bilanz - die Nettoverschuldung sei gestiegen und die Liquidität zurückgegangen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,43 % und einem Kurs von 28,78EUR auf Tradegate (30. September 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26,80

Kursziel alt: 26,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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