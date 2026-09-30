Ziel ist es, die IT-Landschaft zu vereinfachen und die KI-gesteuerte Transformation zu beschleunigen

BENGALURU, Indien, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY) , ein weltweit führender Anbieter von KI-orientierten Unternehmensberatungs- und Technologiedienstleistungen, und die ABN AMRO Bank, eine der größten Banken der Niederlande, weiten ihre strategische Zusammenarbeit aus. Ziel ist es, die KI-gesteuerte Transformation der Bank zu beschleunigen. Als Teil der Kooperation stellt Infosys Services in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Test und Support bereit. Die IT-Landschaft von ABN AMRO wird dadurch vereinfacht und modernisiert. Gleichzeitig steigert sich so die betriebliche Effizienz sowie die Skalierbarkeit – und ermöglicht höhere Innovation.

Die Zusammenarbeit geht über isolierte KI-Initiativen hinaus, es wird eine unternehmensweite Einführung angestrebt. Sie konzentriert sich darauf, den Wert der KI umfassend zu erschließen. Mithilfe von Infosys Topaz, einem KI-orientierten Angebot, das generative und agentische KI-Technologien nutzt, wird Infosys ABN AMRO dabei unterstützen, KI tiefer in die gesamte Technologieinfrastruktur zu integrieren. Die Bank ist damit in der Lage, Daten in erkenntnisgestützte Innovationen umzusetzen. Ziel des gesamten Unternehmen ist es, Plattformen zu vereinfachen, die Agilität zu verbessern und die Bereitstellung digitaler Dienste zu stärken. Infosys ermöglicht der Bank dadurch eine schnellere Wertschöpfung. Unter Einbindung seiner globalen Engineering-Teams sowie alternativer Bereitstellungsmodelle unterstützt Infosys nachhaltige Effizienzsteigerungen. Gleichzeitig fördert dies eine skalierbare, sichere und zukunftsfähige IT-Grundlage, die kontinuierliche Innovation ermöglicht.

Carsten Bittner, Chief Innovation and Technology Officer bei der ABN AMRO Bank, kommentiert: „Die erneuerte Zusammenarbeit mit Infosys trägt dazu bei, unsere IT-Landschaft weiter zu vereinfachen und zu modernisieren. Gleichzeitig lässt sich der verantwortungsvolle Einsatz von KI im gesamten Unternehmen beschleunigen. Diese Zusammenarbeit wird die betriebliche Effizienz steigern, einen höheren Kundennutzen schaffen und dazu beitragen, Komplexität und Betriebskosten zu reduzieren."

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