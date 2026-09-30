Nach dem iPhone kommt das Smart Home: Das ist Apples neuer Milliardenangriff

Der neue Hub könnte zum zentralen Steuergerät für Apples Smart-Home-Ökosystem werden. Frühere Berichte sprechen von einem rund sechs bis sieben Zoll großen Display, das Funktionen von HomePod, iPad und Apple TV verbindet. Geplant sind demnach unter anderem die Steuerung von Smart-Home-Geräten, FaceTime, Kalender, Musik, Kameras und eine engere Integration von Siri und Apple Intelligence. Neben einer Tischversion soll Apple auch an einer Variante zur Wandmontage arbeiten.

Apple steht offenbar kurz vor einem lange erwarteten Vorstoß in den Smart-Home-Markt. Nach Informationen von Bloomberg will der iPhone-Konzern am 13. Oktober eine neue Gerätefamilie rund um das vernetzte Zuhause vorstellen. Im Mittelpunkt steht ein bislang unveröffentlichter Smart-Home-Hub mit dem internen Codenamen J490 . Gleichzeitig sollen ein neuer HomePod mini und eine neue Apple-TV-Box präsentiert werden. Apple selbst hat den Termin bislang nicht bestätigt.

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Damit würde Apple einen Markt angreifen, den bislang vor allem Amazon mit Echo Show und Ring sowie Google mit Nest geprägt haben. Apple verfügt zwar bereits über HomeKit, HomePod und Apple TV, bislang fehlte jedoch ein eigenes Display als zentrale Schaltstelle für das vernetzte Zuhause. Für Anleger ist vor allem die strategische Dimension interessant. Apple versucht seit Jahren, seine milliardenschwere Hardwarebasis stärker miteinander zu verzahnen und zusätzliche Dienste an bestehende Kunden zu verkaufen. Ein Smart-Home-Hub könnte als neue Schnittstelle zwischen iPhone, Siri, HomeKit, Apple Music, FaceTime und Sicherheitsfunktionen dienen – und damit die Bindung an das Apple-Ökosystem weiter erhöhen.

Neuer HomePod und Apple TV erwartet

Parallel dazu soll der HomePod mini erstmals seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 grundlegend aktualisiert werden. Berichten zufolge sind ein schnellerer Chip, verbesserter Klang und eine stärkere Ausrichtung auf Siri und Apple Intelligence vorgesehen. Auch Apple TV soll nach vier Jahren ein Hardware-Update erhalten und leistungsfähiger für KI-Funktionen werden. Der Zeitpunkt ist für Apple besonders wichtig. Der Konzern versucht, seine Position im KI-Wettlauf zu stärken und neue Gerätekategorien jenseits des iPhones aufzubauen. Bloomberg hatte bereits im Sommer berichtet, dass der Home-Hub eine zentrale Rolle in Apples künftiger KI-Strategie spielen soll.

Noch ist allerdings offen, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung des Produkts tatsächlich wird. Der Smart-Home-Markt ist hart umkämpft, und Amazon sowie Google verfügen über jahrelange Erfahrung und große installierte Nutzerbasen. Apple dürfte deshalb vor allem auf seine Stärken setzen: enge Integration zwischen Hardware und Software, Datenschutz und die bestehende Kundschaft mit mehreren Apple-Geräten. Sollte Apple am 13. Oktober tatsächlich den Startschuss geben, wäre das mehr als nur die Vorstellung eines neuen Lautsprechers mit Display. Der Konzern würde erstmals versuchen, das Zuhause selbst zu einer neuen zentralen Apple-Plattform zu machen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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