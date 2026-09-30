🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple plant nächsten Coup

    1361 Aufrufe 1361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach dem iPhone kommt das Smart Home: Das ist Apples neuer Milliardenangriff

    Apple will offenbar am 13. Oktober seine Smart-Home-Offensive starten. Im Zentrum steht ein neuer Hub, der Amazon und Google Konkurrenz machen soll.

    Für Sie zusammengefasst
    Apple plant nächsten Coup - Nach dem iPhone kommt das Smart Home: Das ist Apples neuer Milliardenangriff
    Foto: Dall-E

    Apple steht offenbar kurz vor einem lange erwarteten Vorstoß in den Smart-Home-Markt. Nach Informationen von Bloomberg will der iPhone-Konzern am 13. Oktober eine neue Gerätefamilie rund um das vernetzte Zuhause vorstellen. Im Mittelpunkt steht ein bislang unveröffentlichter Smart-Home-Hub mit dem internen Codenamen J490. Gleichzeitig sollen ein neuer HomePod mini und eine neue Apple-TV-Box präsentiert werden. Apple selbst hat den Termin bislang nicht bestätigt.

    Der neue Hub könnte zum zentralen Steuergerät für Apples Smart-Home-Ökosystem werden. Frühere Berichte sprechen von einem rund sechs bis sieben Zoll großen Display, das Funktionen von HomePod, iPad und Apple TV verbindet. Geplant sind demnach unter anderem die Steuerung von Smart-Home-Geräten, FaceTime, Kalender, Musik, Kameras und eine engere Integration von Siri und Apple Intelligence. Neben einer Tischversion soll Apple auch an einer Variante zur Wandmontage arbeiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    326,71€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    371,35€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Damit würde Apple einen Markt angreifen, den bislang vor allem Amazon mit Echo Show und Ring sowie Google mit Nest geprägt haben. Apple verfügt zwar bereits über HomeKit, HomePod und Apple TV, bislang fehlte jedoch ein eigenes Display als zentrale Schaltstelle für das vernetzte Zuhause. Für Anleger ist vor allem die strategische Dimension interessant. Apple versucht seit Jahren, seine milliardenschwere Hardwarebasis stärker miteinander zu verzahnen und zusätzliche Dienste an bestehende Kunden zu verkaufen. Ein Smart-Home-Hub könnte als neue Schnittstelle zwischen iPhone, Siri, HomeKit, Apple Music, FaceTime und Sicherheitsfunktionen dienen – und damit die Bindung an das Apple-Ökosystem weiter erhöhen.

    Neuer HomePod und Apple TV erwartet

    Parallel dazu soll der HomePod mini erstmals seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 grundlegend aktualisiert werden. Berichten zufolge sind ein schnellerer Chip, verbesserter Klang und eine stärkere Ausrichtung auf Siri und Apple Intelligence vorgesehen. Auch Apple TV soll nach vier Jahren ein Hardware-Update erhalten und leistungsfähiger für KI-Funktionen werden. Der Zeitpunkt ist für Apple besonders wichtig. Der Konzern versucht, seine Position im KI-Wettlauf zu stärken und neue Gerätekategorien jenseits des iPhones aufzubauen. Bloomberg hatte bereits im Sommer berichtet, dass der Home-Hub eine zentrale Rolle in Apples künftiger KI-Strategie spielen soll.

    Noch ist allerdings offen, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung des Produkts tatsächlich wird. Der Smart-Home-Markt ist hart umkämpft, und Amazon sowie Google verfügen über jahrelange Erfahrung und große installierte Nutzerbasen. Apple dürfte deshalb vor allem auf seine Stärken setzen: enge Integration zwischen Hardware und Software, Datenschutz und die bestehende Kundschaft mit mehreren Apple-Geräten. Sollte Apple am 13. Oktober tatsächlich den Startschuss geben, wäre das mehr als nur die Vorstellung eines neuen Lautsprechers mit Display. Der Konzern würde erstmals versuchen, das Zuhause selbst zu einer neuen zentralen Apple-Plattform zu machen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Apple plant nächsten Coup Nach dem iPhone kommt das Smart Home: Das ist Apples neuer Milliardenangriff Apple will offenbar am 13. Oktober seine Smart-Home-Offensive starten. Im Zentrum steht ein neuer Hub, der Amazon und Google Konkurrenz machen soll.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     