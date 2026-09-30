CTS Eventim Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 30.09.2026

Die CTS Eventim Aktie notiert aktuell bei 51,88€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,55 € entspricht. Die Talfahrt der CTS Eventim Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 51,88€, mit einem Minus von -8,06 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die CTS Eventim Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,86 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim -28,10 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,64 % 1 Monat -13,19 % 3 Monate +11,86 % 1 Jahr -31,41 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Stand: 30.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,05 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von CTS Eventim?

Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %.

CTS Eventim Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CTS Eventim Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CTS Eventim Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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