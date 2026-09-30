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    Besonders beachtet!

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    CTS Eventim Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 30.09.2026

    Die CTS Eventim Aktie notiert am 30.09.2026 mit -8,06 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - CTS Eventim Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 30.09.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

    CTS Eventim Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 30.09.2026

    Die CTS Eventim Aktie notiert aktuell bei 51,88 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,55  entspricht. Die Talfahrt der CTS Eventim Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 51,88, mit einem Minus von -8,06 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl die CTS Eventim Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,86 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim -28,10 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

    CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,64 %
    1 Monat -13,19 %
    3 Monate +11,86 %
    1 Jahr -31,41 %
    Stand: 30.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur CTS Eventim Aktie

    Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,05 Mrd.EUR € wert.

    Ticketanbieter CTS Eventim verliert Finanzchef - Aktienkurs sinkt


    Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Mit William Willms scheide der bisherige Finanzvorstand der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Konzerns, mit sofortiger …

    CTS EVENTIM: CFO Dr William Willms leaves the Executive Board with immediate effect


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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von CTS Eventim?

    Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %.

    CTS Eventim Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CTS Eventim Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CTS Eventim Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    CTS Eventim

    -7,62 %
    -6,70 %
    -13,81 %
    +11,63 %
    -31,21 %
    +5,10 %
    -13,67 %
    +80,99 %
    +750,61 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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