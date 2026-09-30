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    EUR/CNY

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    Seitwärts: EUR/CNY notiert bei 7,61588 CNY

    EUR/CNY stabil bei 7,61588 CNY, Veränderung nur +0,13 %.

    EUR/CNY - Seitwärts: EUR/CNY notiert bei 7,61588 CNY
    Foto:
    EUR/CNY konsolidiert nahezu unverändert bei 7,61588CNY befindet sich in einer abwartenden Phase.

    EUR/CNY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,57 %
    1 Monat -2,48 %
    3 Monate -1,99 %
    1 Jahr -9,08 %

    Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000CNY in EUR/CNY angelegt hat, zahlte damals 7,477144CNY. Heute, bei 7,61588CNY, wäre daraus ein Vermögen von 5.092,77CNY geworden – ein Plus von +1,86 %.

    Informationen zum Yuan

    Der Chinesische Yuan (CNY) prägt zunehmend den Welthandel. Ursprünglich fest an den US-Dollar gebunden, wird er heute flexibler gehandelt und stärker in die globalen Finanzmärkte integriert. Für Unternehmen und Investoren weltweit ist der EUR-CNY-Kurs von zentraler Bedeutung, da er Importkosten, Exportpreise und Kapitalflüsse unmittelbar beeinflusst.

    Ob ein Investment in EUR/CNY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    EUR/CNY

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    -1,99 %
    -9,08 %
    -1,42 %
    +1,86 %
    +1,50 %
    -18,91 %
    ISIN:EU0001458304WKN:145830






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