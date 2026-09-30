BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der 14. Testflug von Starship sei ein Erfolg gewesen, schrieb Douglas Harned am Dienstag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 131,8EUR auf Tradegate (30. September 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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