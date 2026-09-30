BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Auftrag der US-Navy sei wertvoll, gerade in einer Zeit mit einigen Problemen beim Flugzeugbauer, schrieb Douglas Harned am Dienstag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 169,4EUR auf Tradegate (30. September 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 298
Kursziel alt: 298
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 298
Kursziel alt: 298
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