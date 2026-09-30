Bärenattacke Silber fällt auf 60,81 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 46,85698USD. Heute, bei 60,81USD, wäre daraus ein Vermögen von 12.978,6USD geworden – ein Plus von +29,79 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Silberrückgang auf rund 61 USD nach zuvor über 120 USD und die Frage einer Bodenbildung bei 55–60 USD; teils werden 50 USD als Untergrenze gesehen. Diskutiert werden hohe Zinsen und Dollar als Belastung, ein mögliches sechstes Marktdefizitjahr, steigende Investmentnachfrage sowie schwächere Industrienachfrage durch geringeren Silberbedarf in der Photovoltaik. Minenaktien fallen trotz relativ stabilem Silberpreis.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar