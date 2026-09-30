GOLDMAN SACHS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet mit erneut mauer Steigerung der Behandlungszahlen, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 3. November schrieb. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er mit 524 Millionen Euro aber etwas über dem Konsens./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 39,36EUR auf Tradegate (30. September 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 39
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