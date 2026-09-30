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    11 88 0 Solutions: EBITDA-Prognose für 2026 angehoben!

    Die 11880 Solutions AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Trotz herausforderndem Umfeld hebt der Konzern die EBITDA-Prognose für 2026 an und setzt klar auf Profitabilität.

    11 88 0 Solutions: EBITDA-Prognose für 2026 angehoben!
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Die 11880 Solutions AG hat am 30. September 2026 ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben.
    • Dank positiver Einmaleffekte erwartet das Unternehmen ein EBITDA, das moderat über der ursprünglichen Obergrenze von 3,2 Millionen Euro liegt.
    • Die ursprüngliche EBITDA-Prognose betrug 2,6 bis 3,2 Millionen Euro.
    • Beim Umsatz rechnet das Unternehmen mit dem unteren Ende oder einem leichten Unterschreiten der Prognosespanne von 50 bis 54 Millionen Euro.
    • Auch der Cash-Bestand dürfte angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds am unteren Ende oder leicht unter der Prognosespanne von 2 bis 3 Millionen Euro liegen.
    • Laut Vorstandschef Martin Walter greifen die Restrukturierungsmaßnahmen; die Strategie setzt auf Profitabilität, Effizienz und langfristige Wertschöpfung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei 11 88 0 Solutions ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von 11 88 0 Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,25 % im Minus.


    11 88 0 Solutions

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    ISIN:DE000A41YFQ4WKN:A41YFQ
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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